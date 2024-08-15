Баркли: иммигранты получают в США льготы, в то время как американцы надрывают задницы

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли высказался о нынешней американской политике в преддверии предстоящих в ноябре выборов президента США.

«Америка по-прежнему сексистская. Ну, мы можем добавить туда и расу, здесь есть и расисты. Так что это много движущихся частей. Я не сторонник Дональда Трампа. Я просто думаю, что если ты собираешься быть президентом, то должен действовать определённым образом. Даже если я не согласен с твоей политикой, ты президент Соединённых Штатов, ты должен быть джентльменом и действовать определённым образом.

Мне надо узнать побольше о политике Камалы Харрис. Для меня вопрос границы имеет большое значение. В некоторых из наших городов они (иммигранты. — Прим. «Чемпионата») получают льготы, которых нет у американцев. Этого не может быть ни при каких обстоятельствах! Я полностью за иммиграцию, если она будет сделана правильно, но мы просто не можем позволить людям прыгать сюда и давать им здравоохранение, размещать их, давать им стипендии и тому подобное. Этого не может быть, у нас так много замечательных людей, которые всё время надрывают свои задницы, нам нужно заботиться об этих людях, поэтому ей придётся заняться иммиграцией за меня», — сказал Баркли в видео на YouTube-канале LeBatardShow.

В 1996 году в рамках юбилея НБА Баркли был включён в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации.