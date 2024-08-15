Сербия поднялась на второе место в мировом рейтинге ФИБА после Игр-2024 в Париже

ФИБА опубликовала обновлённый мировой рейтинг мужских сборных после прошедших Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Завоевавшая золото на прошедшем во Франции турнире сборная США сохранила лидерство на вершине рейтинга с 838,8 очка, в то время как Сербия поднялась на две позиции и оказалась на втором месте, имея в общей сложности 758,9 очка.

Третье место занимает Германия с 755,3 очка. На четвёртой и пятой строчках — Франция и Канада с 753 и 747,8 очка соответственно. Лучшей из постсоветских команд является Латвия — девятое место и 711,4 очка.

Напомним, в финале олимпийского турнира американцы обыграли хозяев соревнований — команду Франции — со счётом 98:87. В матче за третье место сербы оказались сильнее немцев (93:83).

Сборная России отстранена от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года, рейтинг национальной команды заморожен.