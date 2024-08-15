Игроки «Локомотива-Кубань» высказались о первой тренировке под руководством Ведищева

Пресс-служба «Локомотива-Кубань» в официальном аккаунте клуба во «ВКонтакте» опубликовала видео, на котором игроки команды делятся впечатлениями после первой тренировки под руководством нового главного тренера Андрея Ведищева, также являющегося президентом клуба.

На видеоролике своими мыслями о работе с Ведищевым поделились не только российские игроки, но и один из американских легионеров.

Видео доступно в официальном аккаунте «Локомотива-Кубань» во «ВКонтакте».

Напомним, на своём новом посту Ведищев сменил словенского специалиста Александра Секулича, покинувшего клуб 10 августа.

В минувшем сезоне краснодарская команда уступила в полуфинале Единой лиги ВТБ казанскому УНИКСу (3-4), а затем не смола обыграть «Зенит» в серии за бронзовые медали (1-3).