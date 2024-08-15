Результативность Стефена Карри улучшилась после появления жены в Париже на Олимпиаде

Результативность американского баскетболиста на Олимпийских играх — 2024 Стефена Карри улучшилась после появления его жены Аиши Карри в Париже.

Стефен провёл две игры в групповом этапе и две игры в плей-офф стадии до появления своей жены во Франции. За эти пять игр Карри подвергался критике, набирая в среднем 7,3 очка. Также разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» реализовал за первые четыре матча пять трёхочковых бросков.

После появления Аиши Карри Стефен провёл полуфинальный матч с Сербией и финальный – со сборной Франции. На его счету 60 очков за эти две игры и 17 реализованных трёхочковых бросков.

Победа на Олимпийских играх — 2024 стала первой для Стефена Карри на Олимпиадах. В составе сборной США он дважды выигрывал чемпионат мира в 2010 и 2014 году.