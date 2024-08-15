Экс-игрок НБА назвал условие, при котором MVP Олимпиады был бы не Леброн, а Дюрант

Бывший игрок НБА Рашад Маккантс высказал мнение, что лёгкий форвард Кевин Дюрант мог бы стать самым ценным игроком баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже, если бы стремился получить этот титул.

«Если бы Дюрант этого действительно захотел, он был бы MVP, потому что он, вероятно, лучший игрок в сборной США. Его рост – семь футов, но он бросает так же метко, как Стеф Карри. К тому же он помог Стефу выиграть два чемпионства», — сказал Маккантс в подкасте Гилберта Аренаса.

Напомним, самым ценным игроком (MVP) на Олимпийских играх в Париже был признан лёгкий форвард сборной США Леброн Джеймс.

Ранее Дюрант рассказал, как Леброн собирал сборную США на Олимпиаду в Париже.

Материалы по теме Кевин Дюрант рассказал, как Леброн собирал команду США Мстителей на Олимпиаду в Париже

Чейз Бадингер встретился с Леброном и Дюрантом на ОИ в Париже: