«Это только начало». Вембаньяма обратился к фанатам после Игр в Париже

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Франции Виктор Вембаньяма разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх в Париже.

«Это только начало. Спасибо Франции, спасибо французским болельщикам. Бесконечно благодарен», — написал Вембаньяма.

Напомним, на Олимпиаде в Париже сборная Франции вышла в финал, где встречалась с национальной командой США. Американцы победили со счётом 98:87. Вместе со Стефеном Карри, Леброном Джеймсом (оба — США), Деннисом Шрёдером (Германия), и Николой Йокичем (Сербия) Виктор вошёл в символическую сборную турнира.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма имеет больше блок-шотов, чем 84,5% всех игроков НБА за всю историю.

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