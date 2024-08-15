Чемпион НБА: всегда говорят, что Джордан был не в форме, когда вернулся в 1995-м

Бывший игрок НБА и двукратный чемпион лиги Кенни Смит вспомнил 1995 год, когда Майкл Джордан возобновил свою карьеру после первого ухода из профессионального спорта. В плей-офф того года «Чикаго Буллз» проиграл во втором раунде будущим финалистам «Орландо Мэджик» со счётом 2-4.

«Вы не можете стереть историю. Я не знаю, получил ли ты должное признание, но ты не можешь стереть историю. Все всегда говорят, что Майкл Джордан был не в форме, когда вернулся в 1995 году. Но это не так — он играл под номером 45 и доказывал, что он всё ещё великий баскетболист.

И все говорят, что он был не в форме, не имел достаточной практики. Но никто не говорил об этом, когда он набрал 55 очков в «Мэдисон Сквер Гарден» в том же году в матче с «Никс», одной из лучших оборонительных команд на тот момент.

Нет, он был Майклом Джорданом, и он доказывал, что он всё ещё один из лучших. «Буллз» просто не были такой хорошей баскетбольной командой в то время. Команду, которой они уступили, «Орландо», мы [«Хьюстон Рокетс»] обыграли всухую [в финале НБА]», — приводит слова Смита Sports Illustrated.