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Леброн добавил на аватарку Карри и Дюранта после победы на ОИ-2024

Леброн добавил на аватарку Карри и Дюранта после победы на ОИ-2024
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс установил новую аватарку на своей странице в социальных сетях.

В качестве фото Джеймс выбрал снимок, где он вместе с товарищами по национальной команде Кевином Дюрантом и Стефеном Карри позируют с золотой медалью после победы на Олимпийских играх в Париже.

Фото: Страница Леброна Джеймса в социальных сетях

Напомним, в финале Олимпиады сборная США встречалась с национальной командой Франции. Американцы победили со счётом 98:87. Карри стал самым результативным игроком сборной США, набрав 24 очка, сделав один подбор и отдав пять результативных передач.

Леброн по итогу турнира был признан самым ценным игроком. Ранее болельщиков сборной Франции поблагодарил Виктор Вембаньяма.

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