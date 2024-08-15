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Джоэл Эмбиид получил высшую награду Камеруна

Джоэл Эмбиид получил высшую награду Камеруна
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30-летний камерунский, французский и американский баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», получил Орден Доблести Камеруна.

Президент Камеруна Поль Бийя вручил награду Эмбииду спустя несколько дней после победы баскетболиста на Олимпийских играх — 2024 в Париже в составе сборной США.

Фото: Федерация баскетбола Камеруна

Орден Доблести — высшая государственная награда Камеруна. Награда была учреждена в 1957 году для поощрения граждан за заслуги перед государством.

30 ноября 1972 года был принят закон №72/24, который регулирует наградную систему Камеруна, в том числе Орден Доблести: за Камерунские, Сельскохозяйственные и Спортивные заслуги.

Во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году Эмбиид набирал в среднем 11,2 очка, 3,8 подбора и 1,4 передачи за пять игр, включая игру с рекордными для себя 19 очками в полуфинале с Сербией. Ранее сообщалось, что Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе Эмбиид может провести в составе сборной Камеруна.

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