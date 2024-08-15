«Я оказался неправ». Владимир Гомельский признал свою ошибку относительно сборной США

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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении сборной США на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Перед началом турнира я говорил, что самым слабым местом сборной США является возраст, но оказался неправ. Возраст — самая сильная сторона американской команды.

Вновь лучшими на площадке были Леброн, Дюрант, Карри, и, между прочим, Дэвис. Вряд ли можно назвать кого-то, кто бы мог усилить игру сборной США», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сборная США стала победителем Олимпийских игр — 2024. В финале соревнований американцы со счётом 98:87 одолели национальную команду Франции. Американец Леброн Джеймс был признан самым ценным игроком баскетбольного олимпийского турнира.

Леброн победил в мини-соревновании по штрафным броскам: