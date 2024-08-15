Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я оказался неправ». Владимир Гомельский признал свою ошибку относительно сборной США

«Я оказался неправ». Владимир Гомельский признал свою ошибку относительно сборной США
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении сборной США на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Перед началом турнира я говорил, что самым слабым местом сборной США является возраст, но оказался неправ. Возраст — самая сильная сторона американской команды.

Вновь лучшими на площадке были Леброн, Дюрант, Карри, и, между прочим, Дэвис. Вряд ли можно назвать кого-то, кто бы мог усилить игру сборной США», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сборная США стала победителем Олимпийских игр — 2024. В финале соревнований американцы со счётом 98:87 одолели национальную команду Франции. Американец Леброн Джеймс был признан самым ценным игроком баскетбольного олимпийского турнира.

Сейчас читают:
Скоро США придёт конец. Олимпиада показала, что закат эпохи доминирования уже скоро
Скоро США придёт конец. Олимпиада показала, что закат эпохи доминирования уже скоро

Леброн победил в мини-соревновании по штрафным броскам:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android