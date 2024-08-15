32-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», Джо Харрис объявил о завершении карьеры игрока. За свои 10 сезонов и 504 игры в НБА Харрис набирал в среднем 10,3 очка, 3,0 подбора и 1,6 передачи, играя 24,4 минуты за матч.

Джо Харрис был выбран под 33-м номером на драфте НБА 2014 года командой «Кливленд Кавальерс». 24 июля 2014 года «Кавальерс» подписали с Джо контракт. Во время дебютного сезона Харрис неоднократно выступал за «Кантон Чардж» в Лиге развития. В составе «Кавальерс» вышел в финал НБА, где его команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз» в шести матчах.

16 февраля 2019 года выиграл конкурс трёхочковых бросков НБА в рамках Звёздного уикенда. В 1-м туре бросал первым и набрал 25 баллов, проиграв Стефену Карри, который набрал 27, однако во втором раунде был лучше и победил Карри 26:24.

Кроме того, стал третьим по количеству заброшенных мячей в конкурсе подряд (12), проиграв только Стефену Карри (2015 год, 13 попаданий подряд) и Крэйгу Ходжесу (1991 год, 19 попаданий подряд). В НБА он выступал за такие клубы, как «Кливленд Кавальерс», «Бруклин Нетс» и «Детройт Пистонс».