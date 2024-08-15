Назван игрок с наивысшим процентом побед среди действующих в НБА

26-летний лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Сэм Хозер имеет лучший процент побед среди действующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), принявших участие минимум в 100 матчах.

Как информирует статистический портал StatMuse, по итогам 185 игр в североамериканской лиге процент побед Хозера составляет 74,1.

На втором месте по этому показателю располагается лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард (72,7%), а топ-3 замыкает атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кристиан Браун (67,1%).

В прошлом сезоне НБА Хозер принял участие в 97 матчах в рамках регулярного чемпионата и плей-офф, в которых в среднем набирал 8,2 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 0,9 передачи.

Крупнейший разгром в истории НБА: