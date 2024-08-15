«Лучший из всех, кого я знаю». Айзея Томас объяснил, в чём уникальность Леброна Джеймса

63-летний член Зала славы баскетбола Айзея Томас высказался о звезде лиги и игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, назвав его лучшим.

«Как я уже говорил, Леброн прикоснулся ко всем достижениям, он лидирует почти во всех статистических категориях. Он обогнал Карима по результативности. Я думаю, что у него больше всего очков в плей-офф. Я знаю, где я нахожусь в списке результативных передач.

Джеймс превзошёл меня. Возможно, Леброн обогнал Мэджика по ассистам. Я имею в виду, когда вы говорите о передачах, очках и подборах, у нас в НБА никогда не было игрока, который затронул бы все статистические категории и лидировал бы в некоторых из этих статистических категорий.

В истории никогда не было такого игрока, как Леброн. Теперь у каждого есть свои любимцы, но если цифры не лгут, то цифры не лгут. И он определённо проходит проверку, так сказать, на глаз. Для меня он лучший из всех, кого я знаю, с точки зрения командного игрока и с точки зрения личности», — приводит слова Томаса издание Fadeaway World.