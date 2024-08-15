Официальный сайт НБА назвал вероятный состав сборной США к ОИ-2028

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) поделился прогнозом на состав игроков сборной США к Олимпийским играм 2028 года. Они пройдут в Лос-Анджелесе.
Вероятный состав сборной США к ОИ-2028 по версии НБА (в скобках указаны нынешние команды игроков, а также сколько им будет лет в 2028 году):
Бэм Адебайо («Майами Хит», 31);
Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»,25);
Девин Букер («Финикс Санз», 31);
Микал Бриджес («Нью-Йорк Никс», 31);
Джейлен Браун («Бостон Селтикс», 31);
Кейд Каннингем («Детройт Пистонс», 26);
Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз», 27);
ДеАарон Фокс («Сакраменто Кингз», 30);
Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер», 26);
Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз», 28);
Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс», 30);
Деррик Уайт («Бостон Селтикс», 34).
Телохранитель Леброна — ребёнку: дай дорогу королю: