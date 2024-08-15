Официальный сайт НБА назвал вероятный состав сборной США к ОИ-2028

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) поделился прогнозом на состав игроков сборной США к Олимпийским играм 2028 года. Они пройдут в Лос-Анджелесе.

Вероятный состав сборной США к ОИ-2028 по версии НБА (в скобках указаны нынешние команды игроков, а также сколько им будет лет в 2028 году):

Бэм Адебайо («Майами Хит», 31);

Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»,25);

Девин Букер («Финикс Санз», 31);

Микал Бриджес («Нью-Йорк Никс», 31);

Джейлен Браун («Бостон Селтикс», 31);

Кейд Каннингем («Детройт Пистонс», 26);

Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз», 27);

ДеАарон Фокс («Сакраменто Кингз», 30);

Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер», 26);

Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз», 28);

Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс», 30);

Деррик Уайт («Бостон Селтикс», 34).

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