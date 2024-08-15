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Стал известен рейтинг Виктора Вембаньямы в NBA2k25

Стал известен рейтинг Виктора Вембаньямы в NBA2k25
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Разработчики игры NBA2k25 представили обновлённый рейтинг французского центрового Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуба «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Его рейтинг составит 91.

Лучшими игроками по рейтингу в игре NBA2k25 будут центровые Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 98.

«Сан-Антонио Спёрс» выбрал Вембаньяму под первым пиком на драфте НБА 2023 года. В клубе Виктор получил первый номер. Вембаньяма стал первым французом, выбранным на драфте НБА под первым номером (и вторым европейцем после Андреа Барньяни в 2006 году). Это был третий в истории выбор под первым номером для «Спёрс», ранее они выбирали Дэвида Робинсона в 1987 году и Тима Данкана в 1997 году.

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