Стал известен рейтинг Виктора Вембаньямы в NBA2k25

Разработчики игры NBA2k25 представили обновлённый рейтинг французского центрового Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуба «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Его рейтинг составит 91.

Лучшими игроками по рейтингу в игре NBA2k25 будут центровые Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 98.

«Сан-Антонио Спёрс» выбрал Вембаньяму под первым пиком на драфте НБА 2023 года. В клубе Виктор получил первый номер. Вембаньяма стал первым французом, выбранным на драфте НБА под первым номером (и вторым европейцем после Андреа Барньяни в 2006 году). Это был третий в истории выбор под первым номером для «Спёрс», ранее они выбирали Дэвида Робинсона в 1987 году и Тима Данкана в 1997 году.