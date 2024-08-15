Леброн, Карри и другие игроки сборной США рассказали, во сколько лет сделали первый данк

Игроки сборной США в интервью пресс-службе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассказали, во сколько лет впервые забили сверху. Предлагаем ознакомиться с ответами баскетболистов. Некоторые игроки были не уверены, поэтому указали примерный возраст.
Стефен Карри – 19 лет;
Джоэл Эмбиид – 17 лет;
Деррик Уайт – 17 лет;
Тайриз Халибёртон – 15 или 16 лет;
Леброн Джеймс – 14 лет;
Девин Букер – 13 лет;
Джру Холидэй – 13 лет;
Кевин Дюрант – 13 лет;
Энтони Дэвис – 13 лет;
Джейсон Тейтум – 12 или 13 лет;
Бэм Адебайо – 11 лет.
Напомним, сборная США победила на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В финале соревнований американцы обыграли национальную команду Франции.
Леброн победил в мини-соревновании по штрафным броскам: