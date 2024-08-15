Леброн, Карри и другие игроки сборной США рассказали, во сколько лет сделали первый данк

Игроки сборной США в интервью пресс-службе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассказали, во сколько лет впервые забили сверху. Предлагаем ознакомиться с ответами баскетболистов. Некоторые игроки были не уверены, поэтому указали примерный возраст.

Стефен Карри – 19 лет;

Джоэл Эмбиид – 17 лет;

Деррик Уайт – 17 лет;

Тайриз Халибёртон – 15 или 16 лет;

Леброн Джеймс – 14 лет;

Девин Букер – 13 лет;

Джру Холидэй – 13 лет;

Кевин Дюрант – 13 лет;

Энтони Дэвис – 13 лет;

Джейсон Тейтум – 12 или 13 лет;

Бэм Адебайо – 11 лет.

Напомним, сборная США победила на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В финале соревнований американцы обыграли национальную команду Франции.

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