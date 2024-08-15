Айзея Томас назвал величайшего разыгрывающего защитника

63-летний американский профессиональный баскетболист и тренер, всю свою карьеру выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс», Айзея Томас заявил, что легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон по-прежнему удерживает титул величайшего разыгрывающего в истории баскетбола.

«Ну, я знаю, кто номер один среди всех разыгрывающих, и это Мэджик Джонсон. Мы никогда не видели ничего и никого подобного ему. И когда вы говорите о том, на что он был способен, я имею в виду, что нет игрока, который действительно мог бы сравниться с ним! Были похожие люди, но нет никого лучше Мэджика, так что давайте даже не будем обсуждать этот разговор, потому что он единственный, верно? И теперь, когда вы доходите до маленьких игроков, таких как я и [Стефен] Карри, которые выиграли, это хороший разговор и хорошие дебаты, потому что мы оба выиграли, но сделали это по-разному.

Теперь люди могут выбирать, кто из игроков им нравится больше, но нет никаких сомнений в том, что мы оба сделали это и оба выигрывали. Так что это вопрос вкуса, и я как маленький человек просто счастлив участвовать в разговоре. Так что, если я участвую в разговоре, то только поддерживаю это, но, когда дело доходит до номера один, это всегда будет Мэджик Джонсон», — приводит слова Томаса издание Fadeaway World.