Американский рестлер Рэнди Ортон — о Леброне: к чертям его!

Американский рестлер федерации World Wrestling Entertainment (WWE — принадлежит TKO, также как и UFC) Рэнди Ортон во время беседы с неоспоримым чемпионом федерации Коди Роудсом о величайших баскетболистах всех времён резко высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

Роудс: Что касается величайших среди величайших. Знаешь, Леброн, Майкл Джордан…

Ортон: К чертям Леброна!

Напомним, Леброн был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, в финале соревнований победив национальную команду Франции со счётом 98:87. Вместе со Стефеном Карри (США), Деннисом Шрёдером (Германия), Виктором Вембаньямой (Франция) и Николой Йокичем (Сербия) Джеймс вошёл в символическую сборную турнира.

Телохранитель Леброна — ребёнку: дай дорогу королю: