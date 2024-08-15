НБА представила расписание на сезон-2024/2025

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала расписание на сезон-2024/2025. Он начнётся 22 октября двумя матчами («Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» и «Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс».

Кубок НБА стартует 12 ноября, полуфинал турнира запланирован на 14 декабря, а финал пройдёт 17 декабря. Дедлайн обменов наступит 6 февраля. Матч всех звёзд лиги состоится с 14 по 16 февраля в Сан-Франциско.

Регулярный чемпионат завершится 13 апреля. С 15 по 18 апреля будет сыгран турнир плей-ин, а 19 апреля начнётся плей-офф.

Ранее официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации назвал вероятный состав сборной США к Олимпийским играм 2028 года.

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У кого больше всех очков в НБА: