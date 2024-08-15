Бывший тренер «Уизардс» рассказал, как новичок Джон Уолл пришёл к нему в слезах

54-летний американский профессиональный баскетболист, работающий помощником тренера в клубе НБА «Бостон Селтикс», Сэм Касселл рассказал историю, как во времена своей работы в организации «Вашингтон Уизардс» (с 2009 по 2014 год) новичок Джон Уолл пришёл к нему в слезах из-за большого количества поражений.

«У меня есть история про Джона Уолла и его год новичка. Он проиграл всего восемь матчей по дороге из средней школы до колледжа. И тут Джон постучался ко мне на порог, в слезах. Клуб тогда проиграл 25 матчей, а ещё не закончился декабрь. Он спросил меня: «Наша ситуация станет лучше?» Если вы спросите кого-нибудь из ребят, которых я когда-либо тренировал, то, не буду вам врать, я посмотрел ему в лицо и сказал: «Нет». Потом бросил ему полотенце и сказал: «В следующем году тоже будет плохо, но нам нужно расти, а ты должен продолжать работать», — приводит слова Касселла издание Fadeaway World.

Уолл был выбран под первым номером на драфте НБА 2010 года клубом «Вашингтон Уизардс». До профессиональной карьеры выступал за команду университета Кентукки, в которой провёл всего один год.