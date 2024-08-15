Гомельский оценил решение президента «Локо» Ведищева стать главным тренером команды

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о решении президента краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева стать главным тренером команды.

«О возможных результатах этого решения можно будет судить только после окончания сезона. Очень многое будет зависеть от того, какие ассистенты будут работать с Ведищевым, насколько их мнение будет учитываться по ходу тренировочного процесса», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на стадии 1/2 финала уступил УНИКСу (3-4 в серии), а в матче за третье место проиграл «Зениту» (1-3 в серии).

Ранее игроки «Локомотива-Кубань» высказались о первой тренировке под руководством Ведищева.