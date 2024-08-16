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Джош Харт назвал американского спортсмена, поражения которого он желал на Играх в Париже

Джош Харт назвал американского спортсмена, поражения которого он желал на Играх в Париже
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Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт высказался об американском легкоатлете Ноа Лайлзе, который участвовав в Олимпийских играх 2024 года. В Париже Ноа завоевал золотую медаль на дистанции 100 м, а также бронзу на дистанции 200 м.

«Я действительно хотел, чтобы он проиграл. Чёрт возьми, я хотел, чтобы он проиграл. Думаю, это первый раз, когда все социальные сети, связанные с НБА, объединились», — сказал Харт на канале Roommates Show в YouTube.

Напомним, Лайлз ранее не раз говорил, что неправильно называть чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации чемпионами мира. После его слов многие болельщики и игроки североамериканской лиги подвергли легкоатлета критике.

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