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Энджел Риз стала автором уникального достижения в истории женской НБА

Энджел Риз стала автором уникального достижения в истории женской НБА
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Сегодня, 16 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Чикаго Скай» принимал «Финикс Меркьюри». Игра завершилась со счётом 85:65 в пользу гостевой команды.

Тяжёлый форвард Энджел Риз, в свою очередь, провела на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 11 очков (4 из 14 с игры, 3 из 8 — штрафные), 15 подборов, два перехвата, одну передачу и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» баскетболистки по итогам встречи составил «-14».

Примечательно, что 22-летняя Риз стала первой баскетболисткой в истории WNBA, которой удалось за первые 25 матчей профессиональной карьеры собрать как минимум 300 подборов. Отметим, что на минувшем драфте Энджел была выбрана под общим седьмым номером.

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