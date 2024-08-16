Одноклубник Карри рассказал, как Стефен преодолел трудности и стал одним из героев ОИ-2024

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Брэндин Подзиемски поделился историей о том, как разыгрывающий Стефен Карри, его одноклубник и член сборной США по баскетболу, дал обещание вернуть свою форму после неудачного начала на Олимпийских играх в Париже.

«Я был в Париже на нескольких играх перед матчем с Сербией. В то время Стефен испытывал трудности. Он сказал мне и моим друзьям, что он взорвётся в следующих двух играх, а это были матчи как раз против Сербии и Франции. И он действительно сделал это», — сказал Подзиемски в эфире 95.7 The Game.

Примечательно, что Карри провёл две игры в групповом этапе и две игры в плей-офф стадии до появления своей жены во Франции. За эти пять игр Стефен набирал в среднем 7,3 очка. После появления супруги Карри провёл полуфинальный матч с Сербией и финальный — с Францией, набрав суммарно 60 очков.