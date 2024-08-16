«Это горящее здание». Экс-игрок НБА предположил, почему Томпсон покинул «Голден Стэйт»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс считает, что драка между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом в октябре 2022 года стала одним из факторов, повлиявших на решение Клэя Томпсона покинуть «Голден Стэйт Уорриорз» в текущем межсезонье и перейти в «Даллас Маверикс».

«Это горящее здание. Эти парни терпят крах, и, к сожалению, это происходит из-за всего того, что «Голден Стэйт» допустил с Джорданом Пулом. Мне кажется, что это могло быть причиной ухода Клэя Томпсона», — приводит слова Маккантса аккаунт ClutchPoints в социальных сетях.

Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 «Голден Стэйт» финишировал на 10-м месте в Западной конференции, имея в активе 46 побед и 36 поражений. Однако в рамках плей-ин команда Стива Керра потерпела поражение от «Сакраменто Кингз» со счётом 94:188, в результате чего потеряла шансы на участие в плей-офф.