Экс-игрок НБА: неужели есть заговор против Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна?

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку Лу Уильямс поделился мнением относительно теорий заговора, возникших вокруг отсутствия Джейлена Брауна в составе сборной США и ограниченного игрового времени Джейсона Тейтума на Олимпийских играх — 2024.

«Неужели есть заговор против Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна? Я действительно хочу знать. Я пытаюсь понять, почему лига пытается противопоставить Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума, хотя обычно она не делает этого с двумя суперзвёздами. Я никогда не видел ничего подобного», — заявил Уильямс в рамках подкаста The Underground Lounge.

Напомним, Джейлен Браун оказался в центре внимания после того, как место в национальной команде, освободившееся из-за травмы Кавая Леонарда, досталось Деррику Уайту, а не ему. В то же время Джейсон Тейтум редко появлялся на площадке в составе сборной, что привело к критике в адрес главного тренера Стива Керра.