Кевин Гарнетт пояснил, почему минимальное участие Тейтума в ОИ-2024 можно считать плюсом

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что ограниченное игровое время лёгкого форварда и одного из лидеров «Бостона» Джейсона Тейтума на Олимпийских играх — 2024 в составе сборной США будет иметь положительный эффект.

«Хорошо, что ему не пришлось играть много минут. Он только что закончил финал. Я рад, что им [сборной США] не понадобился Джейсон Тейтум. Я рад, что он смог отдохнуть и расслабиться. Когда ты выигрываешь, у тебя сокращается сезон, в то время как все остальные получают четыре или пять месяцев отдыха.

Ты, вероятно, получаешь всего два-три месяца отдыха, а затем сразу же начинаешь подготовку к новому сезону. Ему пришлось очень быстро переключиться после победы в чемпионате НБА и начать подготовку к сборной США. Я могу только представить, насколько это было для него трудно», — сказал Гарнетт во время подкста ALL THE SMOKE.