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Член Зала славы баскетбола назвал игрока, которого ему напоминает Леброн Джеймс

Член Зала славы баскетбола назвал игрока, которого ему напоминает Леброн Джеймс
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер сравнил лёгкого форварда Леброна Джеймса с легендарным Мэджиком Джонсоном после возвращения того в баскетбол после перерыва в карьере.

«Он напоминает мне Мэджика [Джонсона], когда тот вернулся в спорт после завершения карьеры. У Леброна всё ещё есть атлетизм, но уже не такой, как раньше. Однако он сохранил свой опыт и хитрость», — сказал Купер в беседе с североамериканским журналистом Брэндоном Робинсоном.

Отметим, что по итогам минувших Олимпийских игр, которые прошли в Париже, Леброн Джеймс стал трёхкратным обладателем золотых медалей в составе сборной США по баскетболу. Более того, Леброн также является четырёхкратный чемпионом НБА. Мэджик Джонсон, в свою очередь, пять раз выигрывал чемпионат НБА.

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