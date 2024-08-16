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Названы действующие игроки НБА, которые попадут в Зал славы с вероятностью в 100%

Названы действующие игроки НБА, которые попадут в Зал славы с вероятностью в 100%
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Лёгкие форварды Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевин Дюрант («Финикс Санз»), а также разыгрывающий Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») имеют 100-процентную вероятность попасть в Зал славы. Об этом информирует Clutch Points со ссылкой на Basketball Reference.

Также велики шансы оказаться в Зале славы у разыгрывающего «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда (98,7%), центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича (98%) и лёгкого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда (91,3%). Шансы центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида оцениваются как 66,2%.

Официально Зал славы называется Зал славы баскетбола имени Нейсмита. В него включают самых ярких звёзд баскетбола. Награда считается одной из самых почётных в мире баскетбола.

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