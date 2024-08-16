Джеймс и Кросби — единственные первые номера драфта с множественными наградами

39-летний звёздный американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс и 37-летний канадский хоккеист, капитан и центральный нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стали единственными игроками, выбранными на драфте под первым номером, выигравшими свои чемпионаты, Олимпийские игры и ставшими MVP плей-офф/финала.

Леброн Джеймс был выбран под первым номером клубом НБА «Кливленд Кавальерс» в 2003 году. За это время он стал четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016 и 2020), четырёхкратным MVP финала, трёхкратным победителем Олимпийских игр (2008, 2012 и 2024).

Сидни Кросби был выбран командой НХЛ «Питтсбург Пингвинз» под общим первым номером на драфте НХЛ 2005 года. К 2024 году Кросби является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным обладателем награды Конн Смайт Трофи (самый ценный игрок плей-офф в 2016 и 2017). Кросби также дважды побеждал на Олимпийских играх (2010 и 2014).