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«Я не злюсь». Чемпион НБА поделился мнением о внушительных контрактах баскетболистов

«Я не злюсь». Чемпион НБА поделился мнением о внушительных контрактах баскетболистов
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион североамериканской лиги в составе «Хьюстон Рокетс» (1994, 1995) Вернон Максвелл поделился своим мнением о баскетбольных суперконтрактах, которые сейчас так в моде в НБА.

«Телевизионные контракты — это то, где сейчас крутятся деньги. Им приходится раскошелиться на этих парней. И скоро у них будет ещё один контракт, ещё жирнее ($ 76 млрд на 11 лет с сезона-2025/2026. — Прим. «Чемпионата»). Я не злюсь на них, потому что Доктор Джей [Джулиус Ирвинг] был раньше меня, и я уверен, что он думал: «Какого чёрта Максвелл зарабатывает больше, чем я когда-то зарабатывал?!» — заявил Максвелл в рамках подкаста Club 520 Podcast.

Отметим, что в 70-х, когда Джулиус Ирвинг только начал свою карьеру, почти половина игроков лиги имела годовой доход менее $ 65 тыс. Однако к моменту дебюта Максвелла в 1988-м минимальная зарплата в лиге уже увеличилась до $ 100 тыс. А в сезоне-2024/2025, по данным Basketball Reference, средняя зарплата составит около $ 12 млн.

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