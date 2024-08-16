Сабрина Ионеску повторила позу турецкого стрелка Дикеча, ставшую мемом после Игр-2024

Защитница «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску повторила позу турецкого стрелка Юсуфа Дикеча, которая стала мемом после Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Дикеч выступал в соревнованиях микст-дуэтов в стрельбе из пневматического пистолета и завоевал серебряную медаль. Во время состязаний турок стоял в невозмутимой позе: одна рука в кармане, без шумоподавляющих наушников и в обычных, не специальных очках.
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Кадр из трансляции/из личного архива Юсуфа Дикеча
Ионеску повторила позу Дикеча после того, как Брианна Стюарт реализовала трёхочковый бросок в матче женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) с «Лос-Анджелес Спаркс» (103:68). Ранее сообщалось, что Энджел Риз стала автором уникального достижения в истории женской НБА.