Сабрина Ионеску повторила позу турецкого стрелка Дикеча, ставшую мемом после Игр-2024

Защитница «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску повторила позу турецкого стрелка Юсуфа Дикеча, которая стала мемом после Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Дикеч выступал в соревнованиях микст-дуэтов в стрельбе из пневматического пистолета и завоевал серебряную медаль. Во время состязаний турок стоял в невозмутимой позе: одна рука в кармане, без шумоподавляющих наушников и в обычных, не специальных очках.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Кадр из трансляции/из личного архива Юсуфа Дикеча

Ионеску повторила позу Дикеча после того, как Брианна Стюарт реализовала трёхочковый бросок в матче женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) с «Лос-Анджелес Спаркс» (103:68). Ранее сообщалось, что Энджел Риз стала автором уникального достижения в истории женской НБА.

Достижение Риз: Энджел Риз стала автором уникального достижения в истории женской НБА

Главные новости дня: