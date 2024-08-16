«Финикс» и «Майами» обменялись колкими шутками в свой адрес в социальных сетях

Клубы национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» и «Майами Хит» обменялись колкими шутками в свой адрес в социальных сетях.

Сначала официальный аккаунт «Финикса» опубликовал в социальной сети Х (ранее Twitter) фото с пустыми трибунами на арене и эмблемой «Хит», прикрепив фото исполнителя Халеда, известного как DJ Khaled, с полным залом в клубе. В «Санз» намекнули, что команда «Майами» не привлекает зрителей на игры «Финикса» так, как это делает их поклонник Халед на свои концерты.

Фото: x.com/suns и x.com/miamiheat

Через некоторое время «Майами Хит» выпустил ответ, приложив статистику средней посещаемости команд в лиге. На статистике видно, что «Хит» занимает четвёртое место в лиге по среднему количеству зрителей на игре, а «Финикс» — 25-е.

Ранее НБА опубликовала расписание на сезон-2024/2025.