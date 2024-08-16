Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич бурно отпраздновал завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх в Париже. В одном из ресторанов Никола в компании спел песню «Проклятая Америка и золото, которое сияет». Как информирует Novosti.rs, это происходило в столице Сербии Белграде.

Никола Йокич расстегнул рубашку и спел песню «Проклятая Америка»:

Напомним, в матче за бронзовые медали на Олимпиаде 2024 года национальная команда Сербии встречалась со сборной Германии. Матч проходил 10 августа и завершился победой сербов со счётом 93:83. Йокич стал самым результативным игроком в составе обеих команд, сделав трипл-дабл из 19 очков, 12 подборов и 11 передач. Примечательно, что Никола стал четвёртым игроком в истории баскетбольной Олимпиады, кому за матч удалось оформить трипл-дабл.