«Готов стать даже чирлидером ради побед». Защитник «Локо» Карвел Андерсон — о новом сезоне

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон высказался о новом сезоне Единой лиги ВТБ, признавшись что главной своей целью видит помощь команде в том, чтобы она добивалась побед в каждом матче.

«Планирую ли в новом сезоне побить свой рекорд по трёхочковым? Нет. Точнее, я не думаю об этом. У меня одна цель — сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде выигрывать каждый матч. В защите, в атаке, даже если меня попросят побыть чирлидером — я готов на что угодно, лишь бы это приносило нам победы. Если попутно установлю какой-то рекорд — конечно, порадуюсь. Но о персональных достижениях не думаю никогда, честное слово», — приводит слова Андерсона пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Ранее комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о решении президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева стать главным тренером команды.

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