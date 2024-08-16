Редд назвал четырёх игроков, против которых было тяжело защищаться, Леброн и Коби в топе

44-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший большую часть своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Милоуки Бакс», Майкл Редд назвал игроков, против которых было сложнее всего защищаться.

«У меня в списке четыре игрока. Я назову Аллана Хьюстона четвёртым. Потом бы назвал Леброна третьим. Теперь большинство людей скажут: «Леброн — номер три?» Думаю, да, потому что он был молодым Джеймсом в мои годы. Очевидно, что сейчас он более умный, чем был в молодости, но он был просто спортивным быком.

Номер два — Коби, он был великолепен, и я видел его разным, но всё же поставлю на второе место. Коби говорит сам за себя. И, наконец, номер один — Аллен Айверсон. Мне пришлось сражаться с ним много раз, и мне приходилось держаться от него подальше, потому что он был слишком первоклассным», — приводит слова Редда издание Fadeaway World.

Редд был выбран под 43-м номером на драфте НБА 2000 года командой «Милуоки Бакс». В 2004 году участвовал в Матче всех звёзд НБА, а также был включён в третью сборную звёзд по итогам сезона. Олимпийский чемпион 2008 года и чемпион Америки 2007 года в составе сборной США.