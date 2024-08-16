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Андерсон оценил первую тренировку под руководством Ведищева, ставшего тренером «Локо»

Андерсон оценил первую тренировку под руководством Ведищева, ставшего тренером «Локо»
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Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон поделился впечатлениями от первой тренировки под руководством президента клуба Андрея Ведищева, ставшего главным тренером краснодарцев.

«Это было что-то вроде вводного занятия – он объяснил нам, как будет строиться работа в дальнейшем. Разные комбинации мы начнём наигрывать на следующих занятиях, а сегодня утром просто побегали, побросали мяч. Но от того, что главный тренер сказал в начале тренировки, у меня остались очень хорошие чувства. Я полностью разделяю его большие амбиции и готов идти с ним к нашей главной цели», — приводит слова Андресона пресс-служба «Локомотива-Кубань».

«Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне Единой лиги в полуфинале уступил казанскому УНИКСу (3-4 в серии), а в матче за бронзовые медали проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга (1-3 в серии).

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