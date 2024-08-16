Брансон рассказал, почему решил отказаться от $ 113 млн в следующем сезоне

27-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс», Джейлен Брансон рассказал, почему согласился на финансовую уступку в размере $ 113 млн, которые мог получить при подписании контракта в следующем сезоне.

«Это имело наибольший смысл. Всегда хочется быть уверенным, что ты готов к богатству своей семьи, но это было довольно простое решение. Я хочу быть здесь, в «Нью-Йорке». Хочется показать, что действия говорят громче, чем просто разговоры о таких вещах. Хочу, чтобы наша команда была вместе долгое время. Я хочу победить здесь. Вот и всё», — приводит слова Брансона издание Fadeaway World.

В июле Брансон продлил контракт с «Никс» на четыре года на сумму $ 156,5 млн вместо пяти лет. Предложение, на которое согласился разыгрывающий «Нью-Йорка», позволит команде более свободно совершать сделки, подписывать игроков и реализовывать выборы на драфте.