Названа позиция «Голден Стэйт» относительно усиления состава в межсезонье

Руководство команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» удовлетворено тем, как клуб усилился в нынешнее межсезонье. Об этом рассказал обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер.

«Источники в «Уорриорз» заявили, что у них получилось усилить команду этим летом. Это мнение частично основывается на внутренних числовых моделях, которые дали положительную оценку приобретению Де’Энтони Мелтона, Кайла Андерсона и Бадди Хилда.

Несколько сотрудников лиги, ориентированных на аналитику, согласны с этим. Метрическая модель одного из соперников поставила «Голден Стэйт» на четвёртое место в конференции», — говорится в сообщении Слэйтера.

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