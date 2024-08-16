Дуайт Ховард назвал забавную причину, почему Абдул-Джаббара надо считать величайшим

В непрекращающихся дебатах о том, кто заслуживает звания величайшего баскетболиста всех времён (GOAT), американский баскетболист Дуайт Ховард недавно привёл убедительные аргументы в пользу Карима Абдул-Джаббара. Его аргумент основан на одной интересной детали: Карим Абдул-Джаббар — единственный игрок, который доминировал в баскетболе под двумя разными именами.

«Он побеждал на всех уровнях, прежде всего, он побеждал под двумя разными именами, не так ли? Он был величайшим Лью Алсиндором в мире, а затем сменил имя на Карим Абдул-Джаббар», — приводит слова Ховарда издание Fadeaway World.

Летом 1968 года Альсиндор дважды принял ислам суннитского толка, хотя публично не использовал своё арабское имя [Карим Абдул-Джаббар] до 1971 года. В 1968 году Льюис Алсиндор (21 год) отказался выступать за сборную США на Олимпийских играх, которая завоевала золотые медали, в качестве протеста против дискриминации темнокожего населения в его стране.

1 мая 1971 года, на следующий день после того, как «Бакс» выиграли чемпионат НБА, он принял мусульманское имя Карим Абдул-Джаббар.