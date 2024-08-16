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Аренас высказался о возможной игре Леброна, Карри и Дюранта за одну команду

Аренас высказался о возможной игре Леброна, Карри и Дюранта за одну команду
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Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас поделился мнением о потенциальной игре Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Кевина Дюранта («Финикс Санз») за одну команду.

«Для фанатов баскетбола было бы здорово. Просто сделайте это», — сказал Аренас на канале Gil's Arena в YouTube.

Напомним, Леброн, Карри и Дюрант в составе сборной США принимали участие в летних Олимпийских играх в Париже. Американцы вышли в финал соревнований, где победили национальную команду Франции.

Леброн был признан самым ценным игроком баскетбольного олимпийского турнира. Для Дюранта золото на Играх-2024 стало четвёртым в карьере. Он является самым успешным баскетболистом в истории Олимпиад среди мужчин.

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Чейз Бадингер встретился с Леброном и Дюрантом на ОИ в Париже:

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