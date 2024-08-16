Кармело Энтони назвал молодого игрока НБА, которого считает «эволюцией Дюранта»

Экс-баскетболист НБА и трёхкратный олимпийский чемпион в составе сборной США Кармело Энтони поделился мнением о 20-летнем центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Сейчас мы наблюдаем за Вемби, и это не что иное, как эволюция Дюранта. Он умеет бросать, он снайпер, он убийца. Вы же понимаете, что я имею в виду?» — сказал Энтони в интервью SpursReporter.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма принял участие в 71 матче регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 10,6 подбора и отдавал 3,9 передачи. Виктор был признан новичком года в НБА и попал в первую сборную всех звёзд по игре в обороне. В составе сборной Франции стал серебряным медалистом на Олимпийских играх в Париже. В финале французы уступили сборной США.

Вембаньяма тренируется в составе Франции в ходе подготовки к ОИ: