Экс-президент федерации реслинга назвал звезду НБА, которая должна войти в Зал славы WWE

69-летний экс-президент федерации World Championship Wrestling (WCW) Эрик Бишофф рассказал, что звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман должен быть включён в Зал славы известной федерации реслинга World Wrestling Entertainment (WWE).

«Вероятно, так и должно быть, потому что Деннис [Родман] заслуживает большой похвалы… для WCW это был легендарный момент, когда Родман присоединился к NWO (группировка, возглавляемая легендарным рестлером Халком Хоганом) в 1997-м», — приводит слова Бишоффа издание Wrestling Inc.

Фото: Scott Barbour/Getty Images

Свой самый известный поединок Червяк [прозвище Родмана] провёл против игрока НБА Карла Мэлоуна.

Деннис сражался в Австралии с Куртом Хеннигом в 2000 году, а его последним крупным матчем был хардкорный матч против члена Зала славы WWE Рэнди Мачо Мэна Сэвэджа, который победил Родмана на турнире Road Wild в 1999 году в Стерджисе. Южная Дакота.