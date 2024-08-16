Владимирская область приняла команду юниоров из Курска для продолжения их тренировок

Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) заявило, что Владимирская область согласилась принять юниорскую команду спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» из Курска после их запроса в связи со сложившейся ситуацией в области.

«Руководство РФБ оперативно связалось с регионами и спортивными базами. Моментально откликнулся губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Российская федерация баскетбола совместно с руководством клуба «Владимирские львицы» (победитель женской Высшей лиги чемпионата‑2023/2024) приняли у себя почти 50 игроков и тренеров СШОР «Динамо», обеспечили им подготовку к предстоящему сезону, одним из главных соревнований которого станут первенства России разных возрастов.

Российская федерация баскетбола выражает искреннюю благодарность губернатору Владимирской области Александру Авдееву, директору женского баскетбольного клуба «Владимирские львицы» Максиму Тюканову, Министерству спорта России и Олимпийскому комитету России за оказанную помощь юниорским командам из Курска», — сообщает пресс-служба РФБ.