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«Это мой сын». Кармело Энтони выделил игрока сборной Сербии после Олимпиады-2024

«Это мой сын». Кармело Энтони выделил игрока сборной Сербии после Олимпиады-2024
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Экс-баскетболист НБА и трёхкратный олимпийский чемпион в составе сборной США Кармело Энтони высказался об атакующем защитнике сборной Сербии и «Атланты Хоукс» Богдане Богдановиче. В полуфинальном матче с национальной командой США Богданоавич продемонстрировал уважение к Энтони, использовав после реализованного трёхочокового броска его фирменный жест.

«Это мой сын. Всё это было в реальном времени, творилось настоящее сумасшествие. Он проявил уважение, и мне просто хотелось поболеть за него. Наверное, это была одна из величайших игр, на которых я когда-либо присутствовал», — сказал Энтони на канале7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero в YouTube.

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