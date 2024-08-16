Шакил О'Нил заказал ещё один Tesla Cybertruck, чтобы не перегонять из города в город

52-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позиции центрового, Шакил О'Нил заказал ещё одну машину Tesla Cybertruck, вместо того чтобы перевозить свой автомобиль из Лас-Вегаса в Атланту.

«Мне не хватает моего Cybertruck, но я не хочу отправлять его из Вегаса в Атланту, поэтому просто куплю ещё один», — приводит слова О'Нила влиятельное лицо компании Tesla Сойер Мерритт.

Реакция самой Tesla была немногословна после появившейся информации о приобретении Шакилом второй машины Cybetruck. Официальный аккаунт Cybertruck написал в социальной сети Х: «Понятно».

Шакил О'Нил является четырёхкратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002 и 2006), трёхкратным MVP финала (2000-2002) и MVP регулярного сезона (2000). Шакил стал олимпийским чемпионом в 1996-м и чемпионом мира 1994-м.