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Кармело Энтони назвал свой состав сборной США к Олимпиаде-2028

Кармело Энтони назвал свой состав сборной США к Олимпиаде-2028
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Экс-баскетболист НБА и трёхкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони высказался на тему состава сборной США на Олимпийских играх 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе.

«Это должны быть Джейсон Тейтум, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон, Энтони Дэвис и Бэм Адебайо. Все эти ребята нужны команде при условии, что у них не будет травм», — сказал Энтони на канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero в YouTube.

Кроме того, Энтони упомянул Джейлена Брансона, Паоло Банкеро, Джру Холидэя, Джа Моранта и Зайона Уильямсона.

Напомним, на Олимпиаде 2024 года американские баскетболисты завоевали золотые медали. В финале соревнований сборная США одолела национальную команду Франции.

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