Кармело Энтони назвал свой состав сборной США к Олимпиаде-2028

Экс-баскетболист НБА и трёхкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони высказался на тему состава сборной США на Олимпийских играх 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе.

«Это должны быть Джейсон Тейтум, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон, Энтони Дэвис и Бэм Адебайо. Все эти ребята нужны команде при условии, что у них не будет травм», — сказал Энтони на канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero в YouTube.

Кроме того, Энтони упомянул Джейлена Брансона, Паоло Банкеро, Джру Холидэя, Джа Моранта и Зайона Уильямсона.

Напомним, на Олимпиаде 2024 года американские баскетболисты завоевали золотые медали. В финале соревнований сборная США одолела национальную команду Франции.

Материалы по теме Официальный сайт НБА назвал вероятный состав сборной США к ОИ-2028

Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута: