«Црвена Звезда» работает над возвращением Филипа Петрушева

Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» продолжает работать над возвращением в свой состав Филипа Петрушева. Об этом заявил президент Белградского клуба Небойша Чович.

Сообщается, что 24-летний центровой национальной команды Сербии Филип Петрушев выразил желание вернуться в родной клуб, но соглашения с его нынешней командой — «Олимпиакосом» — пока нет.

«Звезда пока ни о чём не договорилась. Мы вели переговоры с Филипом, чтобы узнать, хочет ли он вернуться. Он выразил такое желание, мы работали над этим и работаем до сих пор. Тем более что Саша Везенков вернулся в «Олимпиакос». У них другая проблема — травма Мустафы Фалля. Я не знаю, восстановился ли он», — сказал Чович в эфире телеканала Prva TV.