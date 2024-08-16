Раскрыты зарплаты игроков «Хапоэля» из Тель-Авива

Стали известны размеры зарплат всех игроков одной из крупнейших израильских команд «Хапоэль» из Тель-Авива. Газета Israel Hayom сообщила, что владелец клуба Офер Яннай решил этим летом потратить большую сумму денег, и теперь у «Хапоэля» самый солидный бюджет в истории израильского баскетбола, не считая «Маккаби» Тель-Авив.
В составе «Хапоэля» есть два игрока, зарабатывающих более $ 1 млн. Лидером по этому показателю является 36-летний разыгрывающий Патрик Беверли.
Патрик Беверли — $ 1,8 млн
Джонатан Мотли — $ 1,1 млн
Бен Бентил — $ 750 000
Ишмейл Уэйнрайт — $ 700 000
Маркус Фостер — $ 600 000
Томер Гинат — $ 500 000
Джо Рэгланд — $ 450 000
Бар Тимор — $ 185 000
Гай Палатин — $ 150 000
Оз Блайзер — $ 130 000
Мирон Руина — $ 70 000
В настоящий момент главным тренером израильского клуба является Стефанос Дедас, с которым Беверли работал в период своего выступления за «Спартак» из Санкт-Петербурга.