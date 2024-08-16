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Определился состав баскетбольной сборной России на Кубок Дружбы

Определился состав баскетбольной сборной России на Кубок Дружбы
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Стал известен состав сборной России на Кубок Дружбы по баскетболу, который пройдёт с 21 по 25 августа в Перми. Как рассказал главный тренер национальной команды Зоран Лукич, сборная России отправится в Пермь в составе 18 человек. По информации телеграм-канала «Перехват», из изначального состава были выведены два игрока: Егор Рыжов, который проходит углублённое медицинское обследование в «Зените», и Захар Ведищев, который отправится в свой клуб «Енисей» залечивать небольшую травму.

Состав сборной России для участия в Кубке Дружбы:

Защитники
Клим Адайкин («МБА-МАИ-Юниор»)
Тимофей Герасимов («Енисей»)
Владислав Емченко («Локо»)
Илья Ермаков (ЦСКА-2)
Даниил Касаткин (МБА-МАИ)
Александр Платунов (УНИКС)
Александр Щербенев («Зенит»)
Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород»)

Форварды
Михаил Беленицкий (УНИКС)
Михаил Дулкай («Зенит-2»)
Андрей Лопатин (УНИКС)
Лев Свинин («Парма»)
Кирилл Темиров («Локо»)
Марк Тихоненко (без клуба)
Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»)

Центровые
Максим Огарков (МБА-МАИ)
Илья Попов («Самара»)
Глеб Фирсов («Парма»)

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