Определился состав баскетбольной сборной России на Кубок Дружбы

Стал известен состав сборной России на Кубок Дружбы по баскетболу, который пройдёт с 21 по 25 августа в Перми. Как рассказал главный тренер национальной команды Зоран Лукич, сборная России отправится в Пермь в составе 18 человек. По информации телеграм-канала «Перехват», из изначального состава были выведены два игрока: Егор Рыжов, который проходит углублённое медицинское обследование в «Зените», и Захар Ведищев, который отправится в свой клуб «Енисей» залечивать небольшую травму.

Состав сборной России для участия в Кубке Дружбы:

Защитники

Клим Адайкин («МБА-МАИ-Юниор»)

Тимофей Герасимов («Енисей»)

Владислав Емченко («Локо»)

Илья Ермаков (ЦСКА-2)

Даниил Касаткин (МБА-МАИ)

Александр Платунов (УНИКС)

Александр Щербенев («Зенит»)

Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород»)

Форварды

Михаил Беленицкий (УНИКС)

Михаил Дулкай («Зенит-2»)

Андрей Лопатин (УНИКС)

Лев Свинин («Парма»)

Кирилл Темиров («Локо»)

Марк Тихоненко (без клуба)

Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»)

Центровые

Максим Огарков (МБА-МАИ)

Илья Попов («Самара»)

Глеб Фирсов («Парма»)